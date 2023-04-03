Adam Spelda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Spelda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Spelda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adam Spelda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adam Spelda 9 Mayıs 2003 tarihinde Teplice şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Špelda şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adam Spelda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Spelda, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Zbrojovka Brno B futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Spelda'nin FC Zbrojovka Brno B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adam Spelda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adam Spelda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Z. Brno U19
1 Temmuz 2022 yılında FCZ Brno B
Adam Spelda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adam Spelda şuan FC Zbrojovka Brno B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Svratka Brno (2009 - 2013)
FC Sparta Brno (2013 - 2016)
FC Zbrojovka Brno (2016 - 2022)
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