Adam Szeker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Szeker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Szeker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Szeker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Szeker 27 Temmuz 2001 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Szeker Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kalman Nemeth yapmaktadır. Adam Szeker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Szeker'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Szeker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Szeker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Szeker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Szeker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2018 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2019 yılında Haladás

22 Eylül 2020 yılında FC Ajka

30 Haziran 2021 yılında Haladás

1 Temmuz 2022 yılında Tiszakécske

Adam Szeker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Szeker şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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