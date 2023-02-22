Adam Tkadlec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Tkadlec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Tkadlec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Tkadlec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Tkadlec 21 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Tkadlec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSK Uhersky Brod futbol takımında oynamaktadır. CSK Uhersky Brod takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Tkadlec'nin CSK Uhersky Brod ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Tkadlec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Tkadlec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Tkadlec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Tkadlec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Zlin B

31 Ocak 2020 yılında Banik Sokolov

31 Temmuz 2020 yılında FC Zlin B

18 Ağustos 2020 yılında SK Lisen

31 Aralık 2020 yılında FC Zlin B

21 Temmuz 2021 yılında Chrudim

18 Mart 2022 yılında 1.SC Znojmo

30 Haziran 2022 yılında Chrudim

26 Temmuz 2022 yılında Uhersky Brod

30 Haziran 2023 yılında Chrudim

Adam Tkadlec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Tkadlec şuan CSK Uhersky Brod takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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