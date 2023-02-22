Adam Tzanetopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Tzanetopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Tzanetopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Tzanetopoulos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Tzanetopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Tzanetopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Tzanetopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Tzanetopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Tzanetopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Tzanetopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Tzanetopoulos 10 Şubat 1995 tarihinde Volos şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Άνταμ Τζανετόπουλος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Tzanetopoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Tzanetopoulos, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 29 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Adam Tzanetopoulos'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Tzanetopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Tzanetopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adam Tzanetopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Tzanetopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Olympiakos U20

1 Temmuz 2012 yılında Niki Volou U20

1 Ağustos 2013 yılında AEK Atina

12 Ocak 2017 yılında Iraklis

30 Haziran 2017 yılında AEK Atina

5 Temmuz 2018 yılında Apollon Smyrnis

29 Ocak 2019 yılında PAS Lamia

Adam Tzanetopoulos kimdir

Adam Tzanetopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Tzanetopoulos şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Adam Tzanetopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adam Tzanetopoulos nereli

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