Adam Vass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Vass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Vass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Vass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Vass 9 Eylül 1988 tarihinde Kápolnásnyék şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Vass Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kalman Nemeth yapmaktadır. Adam Vass, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Vass'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Vass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Vass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adam Vass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Vass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Ferencváros U17

2 Kasım 2004 yılında Stoke U18

1 Temmuz 2006 yılında Stoke

1 Temmuz 2007 yılında Brescia

1 Temmuz 2012 yılında CFR Cluj

31 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

4 Ekim 2013 yılında KV Oostende

13 Ocak 2014 yılında MTK Budapest

26 Temmuz 2019 yılında Gyirmót FC

6 Şubat 2023 yılında Soroksár

Adam Vass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Vass şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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