Adam Wells kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Wells Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Wells adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Wells Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Wells 26 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Wells Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Adam Wells, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Wells'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Wells Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Wells isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Wells Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Wells futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2021 yılında Shamrock Rovers

3 Ocak 2022 yılında Wexford FC

30 Kasım 2022 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2023 yılında UCD

Adam Wells Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Wells şuan University College Dublin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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