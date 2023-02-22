Adam Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Yakubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Yakubu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adam Yakubu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adam Yakubu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adam Yakubu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Yakubu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Yakubu'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adam Yakubu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adam Yakubu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2021 yılında Akwa United
1 Eylül 2022 yılında Plateau United
Adam Yakubu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adam Yakubu şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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