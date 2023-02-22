Adam Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Yakubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adam Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Yakubu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.