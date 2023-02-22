Adamu Mohammed Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adamu Mohammed Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adamu Mohammed Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adamu Mohammed Abubakar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.