Adamu Mohammed Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adamu Mohammed Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adamu Mohammed Abubakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adamu Mohammed Abubakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adamu Mohammed Abubakar 15 Ekim 1997 tarihinde Gombe şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adamu Mohammed Abubakar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Heritage Soccer Agency yapmaktadır. Adamu Mohammed Abubakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Adamu Mohammed Abubakar'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adamu Mohammed Abubakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adamu Mohammed Abubakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2021 yılında Katsina Utd.
1 Aralık 2022 yılında Gombe United
Adamu Mohammed Abubakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adamu Mohammed Abubakar şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.
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