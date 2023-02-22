Adamu Salisu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adamu Salisu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adamu Salisu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adamu Salisu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adamu Salisu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adamu Salisu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adamu Salisu'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adamu Salisu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adamu Salisu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Wikki Tourists
1 Eylül 2022 yılında Kwara United
Adamu Salisu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adamu Salisu şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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