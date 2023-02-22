Adamu Yazid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adamu Yazid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adamu Yazid kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adamu Yazid ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.