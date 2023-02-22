Adamu Yazid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adamu Yazid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adamu Yazid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adamu Yazid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adamu Yazid 3 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adamu Yazid Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Adamu Yazid'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adamu Yazid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adamu Yazid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Dakkada FC
Adamu Yazid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adamu Yazid şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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