Adan Abadala Hussein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adan Abadala Hussein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adan Abadala Hussein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adan Abadala Hussein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adan Abadala Hussein 13 Ekim 2002 tarihinde Bø şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adan Abadala Hussein Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Adan Abadala Hussein, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 4 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Adan Abadala Hussein'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adan Abadala Hussein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adan Abadala Hussein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adan Abadala Hussein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adan Abadala Hussein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Haziran 2019 yılında Bodø/Glimt

8 Ekim 2020 yılında Stjördals B.

31 Aralık 2020 yılında Bodø/Glimt

15 Haziran 2021 yılında Florö SK

31 Aralık 2021 yılında Bodø/Glimt

Adan Abadala Hussein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adan Abadala Hussein şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adan Abadala Hussein Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Luna (2014-2017), Bodø/Glimt (2017-2020)

Norveç U17 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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