ADANA ALADAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023 – Adana Aladağ oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 seçimleri için yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabileceğini açıklamıştı. Oy vermeye hak kazanan vatandaşlar sandık başında vatandaşlık görevini yerine getirdikten hemen sonra 2023 seçim sonuçları için internetin ve televizyonların başına geçti. Bu kapsamda google gibi önemli arama motorlarında bir çok kullanıcı Adana Aladağ seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, Adana Aladağ hangi parti önde Cumhur ittifakı mı, millet ittifakı mı?, Adana Aladağ 2023 genel seçim sonuçları nedir? diye merak ediyor. Bölge Gündem Haber, İhlas Haber Ajansı (İHA) iş birliği ile canlı seçim sonuçlarını hazırladığı özel sayfasında yayınlıyor.

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ADANA ALADAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Tüm Türkiye’de olduğu gibi oy verme işlemleri saat 17.00’da Adana ili Aladağ ilçesinde de sona erdi. Seçim yasakları nedeniyle saat 18.00’a kadar tüm basın yayın organlarında seçime dair sonuç, yorum ve haber yayınlanamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçim sonuçları yasaklarına ilişkin vereceği karar ile birlikte sonuçlar yayınlanabilecek. Bu kapsamda YSK yayın yasaklarını kaldırılır kaldırılmaz Adana ili Aladağ ilçesinde seçim sonuçları ve oy oranlarını İHA’dan aldığımız verileri canlı olarak yayınlamaya başlayacağız.

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ADANA ALADAĞ SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023 – ADANA ALADAĞ İLÇESİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE? İŞTE ADANA ALADAĞ OY ORANLARI

Aşağıdaki sizin için hazırladığımız özel sayfalardan canlı anlık seçim sonuçlarını kolayca takip edebilirsiniz. Adana Aladağ seçim sonuçları 2023 sayfamızdaki diğer ziyaretçilerle sohbet ederek etkileşime geçebilirsiniz. Gecenin ilerleyen saatlerinde sandıkların tamamen açılmasıyla birlikte Adana ili Aladağ ilçesinde AK PARTİ, MHP, CHP, İYİ PARTİ ve YEŞİL SOL PARTİ, ne kadar oy aldığını ve seçim sonuçlarını öğrenebilirsiniz. İşte 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Adana Aladağ !

2023 CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER OLDU?

14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy pusulasında 4 aday yer alırken birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada ise Sinan Oğan yer aldı.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE KAÇ PARTİ KATILDI?

Seçime 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girdi. Milletvekilliği Genel Seçimi için hazırlanan ve 100 cm ölçüsündeki oy pusulasında, partiler şu şekilde sıralandı.

Millet Partisi Hak ve Özgürlükler Partisi Türkiye Komünist Partisi Türkiye Komünist Hareketi Sol Parti Genç Parti Memleket Partisi Büyük Birlik Partisi AK Parti Yeniden Refah Partisi MHP Yeşil ve Sol Parti Türkiye İşçi Partisi Adalet Birlik Partisi Anavatan Partisi Yenilik Partisi Halkın Kurtuluş Partisi Milli Yol Partisi Vatan Partisi Güç Birliği Partisi CHP İYİ Parti Adalet Partisi Zafer Partisi

2023 HANGİ PARTİ KİMLE İTTİFAK YAPTI

Cumhur İttifakı

Dört siyasi parti 14 Mayıs seçimlerine "Cumhur İttifakı" çatısı altında katılmaya karar verdiklerini belirtti. 24 Mart 'ta YSK'ya ittifak protokolünü sunan Cumhur İttifakı'nda yer alan partiler :

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Yeniden Refah Partisinin (Yeniden Refah)

Hüda Partisi (HÜDA PAR) ittifaka dışarıdan destek veriyor.

Millet İttifakı

"Altılı Masa" girişimiyle bilinen altı siyasi parti, "Millet İttifakı" adı altında seçimlere giriyor. İttifak protokolünü 22 Mart'ta YSK'ye sunan altı parti şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

İYİ Parti

Saadet Partisi (SP)

Gelecek Partisi (GP)

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi

Demokrat Parti (DP)

Türkiye Değişim Partisi ittifaka dahil olmadı ancak parti lideri Mustafa Sarıgül, ittifakı dışarıdan destekleyeceklerini açıkladı.

Millet ittifakını dışarıdan destekleyeceğini bildiren diğer partiler ise Liberal Demokrat Parti ve Doğru Parti oldu.

Emek ve Özgürlük İttifakı

Yedi siyasi parti,14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla katılma kararı aldı. Bu partiler hazırladıkları ittifak protokolünü 24 Mart'ta YSK'ya sundu. HDP'nin girişimiyle kurulan ittifakta yer alan siyasi partiler:

Emekçi Hareket Partisi (EHP)

Emek Partisi (EMEP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP) *

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF)

Türkiye İşçi Partisi (TİP)

Toplumsal Özgürlük Partisi'nin (TÖP)

Yeşiller ve Sol Gelecek Parti (YSP)

* HDP, seçimlere Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile katılma kararı aldı.

Ata İttifakı

Dört siyasi parti 14 Mayıs seçimlerine katılmak üzere Ata ittifakını oluşturdu. 24 Mart'ta YSK'ya protokollerini sunan ittifakı oluşturan siyasi partiler şunlar:

Zafer Partisi

Adalet Partisi

Ülkem Partisi

Türkiye İttifakı Partisi

Sosyalist Güç Birliği

14 Mayıs 2023 seçimlerine katılacak bir diğer ittifak da Sosyalist Güç Birliği adı altında oluştu. Seçimlere Sosyalist Güç Birliği" ittifakı adı altında kendi da, logo, aday ve programlarıyla katılacak olan siyasi partiler şu şekilde: