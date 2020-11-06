Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan kötü haber!

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Paylaşımında Karalar'ın test sonucunun pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendiğini belirten Barut, başkanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Barut paylaşımında, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir? Korona mı oldu?