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  3. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan kötü haber!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan kötü haber!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Karalar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan kötü haber!

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Paylaşımında Karalar'ın test sonucunun pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendiğini belirten Barut, başkanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Barut paylaşımında, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir? Korona mı oldu?Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir? Korona mı oldu?

 

Berna Akkaya
Editör


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