Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 'sığınmacı' açıklaması: "Bu Türkiye için büyük bir bela"

Bir süredir muhalefetin tartışmalarıyla başlayan ve ülkenin gündemine oturan sığınmacılar konusuna Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan açıklama geldi. Dikkat çekecek açıklamalarda bulunan Zeydan sığınmacılarda yaşanan uyum sorunundan bahsetti. Söz konusu sorunun çözümü için belediyelerin makamlar tarafından dışarda tutulduğunu söyleye Karalar, bu konu için belediyelerin kendisi insiyatiflerini kullanmaları gerektiğini belirtti.

"BİZ SANA İNANDIK OY VERDİK"

Yerel halkın yaşanan bu sorunda belediyeleri sorumlu tuttuğunu belirten Karalar, vatandaş olmaya çalışan sığınmacıların uyum için mecburiyetten dil öğrendiğini söyleyerek kurulan kooperatiflerde çalışan 200 kadın için halkın kendisine "Başkan sen halkın başkanısın biz sana inandık oy verdik. Sen bizi işe almıyorsun Suriyelileri işe alıyorsun." şeklinde konuştuklarını söyledi.

Türkiye için büyük bir bela olduğunu söyleyen Karalar uyumlarının sağlanması gerektiği vurgusunu yaparak olaylar çıkmasın diye vatandaşları susturduklarını, Adana'da bu yüzden yaşanacak 3 büyük olayı engellediklerini belirtti.

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