Adana Demirspor, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü 1 yıllığına kiraladı!

Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Yunus Akgün'ün kadroda yer bulup bulamayacağı merak edilirken sürpriz bir hamle geldi. Bugün gün içerisinde Emre Akbaba'yı Alanyaspor'a yollayan sarı kırmızılılar, genç futbolcu Yunus Akgün'ü de yeniden Adana Demirspor'a kiraladı. Bu sene transferin hızlı takımlarından olan Akdeniz ekibi de transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Adana Demirspo yaptığı paylaşımda "Kulübümüz, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kulübümüz, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştır. pic.twitter.com/j2g7Jg0Sro — Adana Demirspor ?❌? (@AdsKulubu) September 6, 2021

Öte yandan Galatasaray ise transferle ilgili "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün’ün bir senelik geçici transferi için Adana Demirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." açıklamasında bulundu.