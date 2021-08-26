Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Takımlar bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefliyor. Bu kapsamda ligdeki üçüncü hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Adana Demirspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Ağustos 2021 Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Adana'da, Yeni Adana Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.