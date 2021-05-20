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Adana Demirspor kulübü asbaşkanı Şentürk Çalık kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

Adana Demirspor kulübü asbaşkanı Şentürk Çalık, vefatının ardından internette Adana Demirspor kulübü asbaşkanı Şentürk Çalık kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? sorularıyla çokça aratılmaya başlandı. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

Adana Demirspor kulübü asbaşkanı Şentürk Çalık kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

 Adana Demirspor kulübü asbaşkanı Şentürk Çalık kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

ŞENTÜRK ÇALIK KİMDİR? 

İş insanı olan Şentürk Çalık, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un kulüp asbaşkanıdır. Şentürk Çalık'ın nereli olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Adana Demirspor kulübü asbaşkanı Şentürk Çalık kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir süredir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Kovid-19 servisi yoğun bakımında tedavi gören Çalık, yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Adana Demirspor kulübü asbaşkanı Şentürk Çalık kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Adana Demirspor'un kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık'ın vefatı ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada ''Bir süredir Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Covid-19 servisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yöneticilerimizden Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederleri ailesine ve camiamıza baş sağlığı dileriz. Başımız sağ olsun" denildi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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