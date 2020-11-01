Adana Demirspor - Samsunspor maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ve Samsunspor karşı karşıya gelecek. Bu ligde Adana Demirspor evinde 3 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Samsunspor ise deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor. Adana Demirspor, 7 maçın sonunda 14 puan toplayarak 3. sırada yerini alırken Samsunspor'da 7 maçın sonunda 14 puan toplayarak 4. sırada yerini aldı. Zirve yarışında bulunan iki takımın mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde..

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ve Samsunspor karşılaşıyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, hakem Hüseyin Göçek tarafından yönetilecek. Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Candaş Elbil üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Adana Demirspor - Samsunspor maçı da 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

İLK 11'LER

#AdanaDemirspor XI: Zubas, Tayyip, Rassoul, Mehmet, Tarık, Gökhan, Hasan, Traore, Erkan, Volkan, Mehmet Akyüz

#Samsunspor XI: Nurullah, Caner, Veli, Guido Koçer, Savicevic, İlyas Kubilay, Burak, Ferhat, Kerem Can, Nadir, Erkam