Adana Demirspor, yıldız oyuncu David Luiz ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor transferde dur durak bilmiyor. Belhanda, Mario Balotelli, Benjamin Stambouili gibi önemli isimleri kadrosuna katan mavi şimşekler, Bir süredir yıldız savunma oyuncusu David Luiz'in peşinden koşuyordu. Ortaya çıkan yeni iddialara göre ise Adana Demirspor ile David Luiz her konuda anlaşma sağladı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERMİŞTİ

Son olarak İngiltere Ligi ekiplerinden Arsenal'da forma giyen David Luiz'in İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erdi. Yıldız oyuncunun hangi takıma transfer olacağı merak edilirken Adana Demirspor'un oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği biliniyor.

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde “Taraftarlara sesleniyorum; biz hazırız, siz de hazırlanın. Dünya yıldızı Balotelli'yi transfer ettik. Belhanda'yı kadromuza kattık. 3-4 oyuncuyu daha transfer edeceğiz. David Luiz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bakalım, hayırlısı diyelim" ifadelerini kullanmıştı.