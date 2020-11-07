Adana Demirspor'da 29 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu olmak üzere 29 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Adana Demirspor, TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile oynayacağı maç öncesinde koronavirüs şoku yaşadı. Kulüp, resmi hesaplarından 24'ü futbolcu olmak üzere 29 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır."
İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI ERTELENDİ
1. Lig'de oynanacak olan İstanbulspor-Adana Demirspor maçı, Adana Demirspor'da çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.