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  3. Adana Demirspor'dan David Luiz açıklaması!

Adana Demirspor'dan David Luiz açıklaması!

Yaptığı flaş transferler ile oldukça ses getiren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, daha önce Daviz Luiz ile de görüşme yaptığını açıklamıştı. Başkan Murat Sancak, Brezilyalı yıldız hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'dan David Luiz açıklaması!

Süer Lig'e yeni katılan ancak lige iddialı bir giriş yapmak isteyen Adana Demirspor, Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferiyle dikkat çekmişti. Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, yıldız oyuncu David Luiz hakkında da önemli açıklamalar yaptı.

Adana Demirspor'dan David Luiz açıklaması!

BİRAZ MÜZAKERE ETMEK GEREKİYOR

David Luiz transferinde son duruma ilişkin konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak:

"David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli stoper, 14 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.

Adana Demirspor'dan David Luiz açıklaması!

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