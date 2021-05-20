Adana Demirspor'un acı günü: Asbaşkan Şentürk Çalık, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde bir süredir Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi gören Şentürk Çalık'tan acı haber geldi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Bir süredir Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Covid-19 servisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yöneticilerimizden Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederleri ailesine ve camiamıza baş sağlığı dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.