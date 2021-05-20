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  3. Adana Demirspor'un acı günü: Asbaşkan Şentürk Çalık, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Adana Demirspor'un acı günü: Asbaşkan Şentürk Çalık, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Adana Demirspor Kulübü Asbaşkanı Şentürk Çalık, koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana Demirspor'un acı günü: Asbaşkan Şentürk Çalık, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde bir süredir Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi gören Şentürk Çalık'tan acı haber geldi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Bir süredir Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Covid-19 servisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yöneticilerimizden Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederleri ailesine ve camiamıza baş sağlığı dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. 

Adana Demirspor Asbaşkanı Şentürk Çalık, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
Editör
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