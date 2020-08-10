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Adana Kozan'a 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem medyana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere Adana'nın Kozan ilçesinde saat 07.29'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 32.66 kilometre altında kayıt edildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre deprem 3,6 büyüklüğünde yerin 7.4 kilometre altında gerçekleşti.

Öte yandan deprem sonrası olumsuz bir duruma rastlanmadı.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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