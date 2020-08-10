Adana Kozan'a 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem medyana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere Adana'nın Kozan ilçesinde saat 07.29'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 32.66 kilometre altında kayıt edildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre deprem 3,6 büyüklüğünde yerin 7.4 kilometre altında gerçekleşti.
Öte yandan deprem sonrası olumsuz bir duruma rastlanmadı.
SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Kozan (Adana)
Tarih-Saat : 10.08.2020, 07:29:20 TSİ
Enlem : 37.4406 N
Boylam : 35.9166 E
Derinlik : 32.66 km
Detay : https://t.co/rOCRbF2T7p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 10, 2020
COBANPINARI-KOZAN (ADANA) https://t.co/T479uL2B7H
10.08.2020, 07:29:21 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 7.4 km#Kandilli