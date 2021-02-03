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  3. Adana Kozan'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

Adana Kozan'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

Adana'nın Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana Kozan'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

Kandilli rasathanesi verilerine göre merkez üssü Kozan ilçesine bağlı bucak mahallesi olan ve gece saat 03.00 sularında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Prof. Dr. Naci Görür'den art arda gelen İzmir depremlerine ilişkin açıklama: Zemin, etkiyi kat kat artırıyor!Prof. Dr. Naci Görür'den art arda gelen İzmir depremlerine ilişkin açıklama: Zemin, etkiyi kat kat artırıyor!

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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