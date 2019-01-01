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  3. Adana'da 10 araçlı zincirleme kaza! 7 kişi yaralandı

Adana'da 10 araçlı zincirleme kaza! 7 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Adana'da 10 araçlı zincirleme kaza! 7 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi.

10 aracın karıştığı kazada 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen  sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma sürdürülüyor. 

Adana'da 10 araçlı zincirleme kaza! 7 kişi yaralandı

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