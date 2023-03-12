Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.31 sıralarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

YAYINLAMA
Google News
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD)'ın yaptığı açıklamalara göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.31 sıralarında 4.4 büyüklüğünde yerin 7.7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Yaşanan artçı deprem sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

ASRIN FELAKETİNDEN SONRA FAY HATLARI HAREKETLEDİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında fay hatları hareketlenmiş bölgede 10 binden fazla artçı sarsıntılar yaşandığı tespit edilmişti. Yaşanan deprem felaketlerinin ardından 47 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş birçok ev yıkılmıştı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken ağır hasarlı binalar ise artçı sarsıntılarla yıkılıyor. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken kontrollü şekilde yıkım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Evleri yıkılan vatandaşlar ise çadır kentlerde ve konteyner kentlerde yaşamaya devam ediyor.

SON DAKİKA DEPREMLERİNİ NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

Yaşanan depremleri ise Kandilli Rasathanesi Son Depremler linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Hatay'da konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Hatay'da konuştu!
Deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili toplamda 279 kişi tutuklandı!
Deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili toplamda 279 kişi tutuklandı!
Son Haberler
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
84 yaşındaki dede gençlere taş çıkardı! Ailesini geçindirmek için okula gidememişti 84 yaşında okulunu bitirdi!
84 yaşındaki dede gençlere taş çıkardı! Ailesini geçindirmek için okula gidememişti 84 yaşında okulunu bitirdi!
Lüks rezidansın önünde sevgilisine saldırdı! Kadın cinayetini ise kameralar an be an kaydetti!
Lüks rezidansın önünde sevgilisine saldırdı! Kadın cinayetini ise kameralar an be an kaydetti!
Aç kalan ayıları "Gel oğlum" diyerek yanlarına çağırdılar! Ayılar ise bakın ne yaptı!
Aç kalan ayıları "Gel oğlum" diyerek yanlarına çağırdılar! Ayılar ise bakın ne yaptı!
Beklenen an geldi! İlk Evim, İlk İşyerim kura çekimlerinin tarihleri belli oldu!
Beklenen an geldi! İlk Evim, İlk İşyerim kura çekimlerinin tarihleri belli oldu!
YSK seçime girecek 36 Parti'nin isimlerini ve seçim yasaklarını Resmi Gazetede yayımladı! İşte o partiler!
YSK seçime girecek 36 Parti'nin isimlerini ve seçim yasaklarını Resmi Gazetede yayımladı! İşte o partiler!
Çok Okunanlar
The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"
The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü!
Kılıçdaroğlu en büyük seçim vaadi olarak tekrar IMF den borç alacağını ima etti!
Kılıçdaroğlu en büyük seçim vaadi olarak tekrar IMF den borç alacağını ima etti!
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
AK Parti 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? AK Parti milletvekili başvuru formu
AK Parti 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? AK Parti milletvekili başvuru formu
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"
Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"