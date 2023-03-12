Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD)'ın yaptığı açıklamalara göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.31 sıralarında 4.4 büyüklüğünde yerin 7.7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Yaşanan artçı deprem sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

ASRIN FELAKETİNDEN SONRA FAY HATLARI HAREKETLEDİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında fay hatları hareketlenmiş bölgede 10 binden fazla artçı sarsıntılar yaşandığı tespit edilmişti. Yaşanan deprem felaketlerinin ardından 47 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş birçok ev yıkılmıştı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken ağır hasarlı binalar ise artçı sarsıntılarla yıkılıyor. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken kontrollü şekilde yıkım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Evleri yıkılan vatandaşlar ise çadır kentlerde ve konteyner kentlerde yaşamaya devam ediyor.

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SON DAKİKA DEPREMLERİNİ NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

Yaşanan depremleri ise Kandilli Rasathanesi Son Depremler linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.