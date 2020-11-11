Adana'da balıkçı teknesi tanker ile çarpıştı! 5 balıkçıdan 4'ünün cansız bedeni bulundu

İHA'nın haberine göre facia Adana'nın Karataş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bugün saat 05.50‘de Karataş ilçesinin 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balık avlama teknesinin çarpışması sonucu, tekne alabora oldu. Haber alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDAN ACI HABER

Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için başlatılan arama kurtarma ekiplerinin 4 kişinin cansız bedenini bulduğu bildirildi.