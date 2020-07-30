Kurban derisi alan yerler?Yasak Elma yeni sezon fragmanı yayınlandı! Şahika'yı hapiste zor günler bekliyor!MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!Korona onları vurdu! Kurban Bayramını karantinada geçireceklerAdana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı! Mahalleli ayağa kalktıHatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı! Twitter'dan tepki yağdı!30 Temmuz gram,çeyrek, tam altın ne kadar?Ballı Susamlı Tavuk tarifi | Masterchef Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır?O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyorKurban eti nasıl saklanmalı? Nasıl değerlendirilir?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı! Mahalleli ayağa kalktı

Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı! Mahalleli ayağa kalktı

Önceki akşam akıl almaz bir olay yaşandı. Adana'nın Seyhan İlçesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı! Mahalleli ayağa kalktı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polisin yanı sıra özel harekat ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada patlamanın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini tespit etti. Bilye ile güçlendirildiği değerlendirilen EYP'nin patlaması sonucu evin camlarının kırıldığı ve duvarlarında hasar meydana geldiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sırasında polis ekipleri, sokak girişlerinde önlem aldı.

Olayın 23 Temmuz'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla bağlantılı olabileceğini değerlendiren ekipler, kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT