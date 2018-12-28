Adana'da Boşanmak isteyen eşini öldüren koca tutuklandı

Adana'da kendisinden boşanmak istediği eşini çekiç ve bıçakla öldürdüğü ileri sürülen koca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi 3914 sokaktaki evde dün sabah meydana gelmiş, iddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Ç. (45), sabah saat 08.30 20 yıldır evli olduğu Sevda Ç.'yi (38) çekiç ve bıçakla öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı sorgusunda eşi boşanma istediği için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.