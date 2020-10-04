Van’da durdurulan minibüste 2'si havasızlıktan ölmüş 72 göçmen bulunduGünlük burç yorumları 4 Ekim Pazar 2020Lösemiyi yenmesini yamaç paraşütünde kutladıŞoförü güvenlik görevlisine çarpan MHP'li Haberal isyan etti: Şahsıma iftira kampanyası hazırlandıAdana’da dehşet: Yan odadaki kızına aldırmadan karısını öldürdüAzerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: İşte işgalden kurtulan yerler!'Yunanistan, NAVTEX'i amacının dışında kullanıyor'Eski sevgilisinin annesinin kafasını kesip lavaboya attıMersin'e müjde: Tarsus fındık lahmacunu ve kebabı tescillendiDenizli'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Adana’da dehşet: Yan odadaki kızına aldırmadan karısını öldürdü

Adana’da dehşet: Yan odadaki kızına aldırmadan karısını öldürdü

Adana'da bir kadın, bir süre önce ayrıldığı fakat birlikte yaşamaya devam ettiği kocası tarafından, 13 yaşındaki kızı yan odada bulunurken tabancayla vurularak öldürüldü. Böylece bir hafta içinde Adana'da öldürülen kadın sayısı 3 oldu.

Adana’da dehşet: Yan odadaki kızına aldırmadan karısını öldürdü

Adana'da bir kadın ayrıldığı ancak birlikte yaşadığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi 84119 Sokak'taki bir apartmanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Hülya Güllüce (39) bir süre önce şiddet gördüğü ve anlaşamadığı kocası Abdullah K.'den (60) ayrıldı. Ancak daha sonra çift birlikte yaşamaya başladı. Bugün sabah saatlerinde de çift arasında tartışma çaktı. Tartışma sonrası silah sesleri duyuldu. Eşini alnından ve vücudunun iki yerinden vurarak öldüren koca cinayeti işlediği ortaya çıkmasın diye Hülya Güllüce'nin telefonuna "Günaydın aşkım" diye SMS atıp, kadının telefonundan da kendisine "Günaydın aşkım" diye karşılık yazdı. Zanlı daha sonra da evden ayrıldı. Sesler üzerine diğer odadan kalkıp salona gelen 13 yaşındaki kızları S.N.K. annesini kanlar içinde gördü. Kız çocuğu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kadının öldüğünü belirledi. Polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alınırken, kadının cenazesi ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, bir hafta içinde Adana'da 3, Mersin ve Hatay'da da 1'er kadın boşanmak istedikleri kocaları ya da sevgilileri tarafından öldürüldü.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT