Adana'da deprem mi oldu son dakika? 11 Kasım 2021 Perşembe Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi
Adana'ın Karaisalı'nde 3,8 büyüklüğünde deprem geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da Adana'da deprem mi oldu son dakika? sorusunun yanıtını araştırıyor. 11 Kasım 2021 Perşembe Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi haberimizde...
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi. Söz konusu depremin ardından vatandaşlar da internet arama motorlarında sarsıntıyı hissedince "Adana'da deprem mi oldu son dakika?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Detaylar ve 11 Kasım 2021 Perşembe Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesini haberimizde bulabilirsiniz.
ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 11 KASIM 2021 PERŞEMBE?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 10.17'de Karaisalı ilçesine bağlı Çevlik mahallesinde meydana geldi. Yerin 10.9 km altında meydana gelen deprem 3,8 büyüklüğünde kaydedildi.
AFAD verilerine göre de deprem 3,8 büyüklüğünde meydana gelirken derinlik 7.03 km olarak belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 11, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Karaisali (Adana)
Tarih-Saat : 11.11.2021, 10:17:49 TSİ
Enlem : 37.3771 N
Boylam : 35.0366 E
Derinlik : 7.03 km
Detay : https://t.co/B1q1pTvpdv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 11 KASIM 2021 PERŞEMBE
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Kasım 2021 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 11, 2021
CEVLIK-KARAISALI (ADANA) https://t.co/BCzGZBm1nk
11.11.2021, 10:17:50 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 10.9 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 11 KASIM 2021 PERŞEMBE
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.