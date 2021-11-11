Adana'da deprem mi oldu son dakika? 11 Kasım 2021 Perşembe Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi. Söz konusu depremin ardından vatandaşlar da internet arama motorlarında sarsıntıyı hissedince "Adana'da deprem mi oldu son dakika?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Detaylar ve 11 Kasım 2021 Perşembe Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesini haberimizde bulabilirsiniz.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 11 KASIM 2021 PERŞEMBE?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 10.17'de Karaisalı ilçesine bağlı Çevlik mahallesinde meydana geldi. Yerin 10.9 km altında meydana gelen deprem 3,8 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD verilerine göre de deprem 3,8 büyüklüğünde meydana gelirken derinlik 7.03 km olarak belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER 11 KASIM 2021 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Kasım 2021 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 11 KASIM 2021 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.