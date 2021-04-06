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Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 108 şüpheli tutuklandı

Narkotik ekiplerinin geçen ay düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 784 zanlıdan 108'i tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 108 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-31 Mart'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 784 şüpheli gözaltına alındı, 51 kilogram esrar, 344 bin 160 uyuşturucu hap, 18 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu, 283 gram eroin, 20 gram kokain, 14 kök Hint keneviri, 11 tabanca, 10 av tüfeği ile 316 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 784 şüpheliden 108'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 108 şüpheli tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 108 şüpheli tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 108 şüpheli tutuklandı

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