Adana'da eksik pide kavgası! Fırıncıların üzerine kurşun yağdırdı!

Olay 18 Ağustos günü Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi. Cezaevinden yakın zamanda çıktığı öğrenilen Erhan Olcay isimli bir kişi, mahallesindeki fırını arayarak kıymalı pide siparişi verdi. daha sonra siparişini almak için fırına giden Olcay, siparişlerin eksik hazırlandığını iddia ederek fırın ustasıyla tartıştı. Tartışma daha sonra kavgaya döndü. Olcay, fırıncıya ateş ederek bacağından yaraladı.

MERMİLER DUVARDAN ÇALIŞANLARA SEKTİ

Olcay'ın ateş etmesinin ardından silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki esnaf da kavgaya müdahale etti. Esnaf, Erhan Olcay'ı sopalarla kovalamaya başladı. Kalabalık esnafı dağıtmak için rastgele ateş açmaya başlayan Olcay'ın tabancasından çıkan mermiler duvardan sekerek, ekmek fırınının yanında bulunan kebapçı Emre B.'nin eşi Naciye B.'nin başına isabet etti.

TALİHSİZ KADIN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kavganın yaşandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Hastaneye götürülerek tedavi edilen Naciye B., ve Ali D.'nin durumunun iyi olduğu ifade edildi. Naciye B.'nin başına isabet eden kurşunun duvardan sekmesi ve hızının yavaşlaması nedeniyle kafatasından zarar almadığı , kısa süre içerisinde taburcu edileceği bildirildi.

SALDIRGAN TESLİM OLDU

Şüpheli Erhan Olcay, olay gecesi Akıncılar Polis Merkezi'ne gitti ve polis ekiplerine teslim oldu. Olcay, olayda kullandığı tabancayı attığı yerin adresini de polise bildirdi. Erhan Olcay ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.