Adana'da eski koca dehşeti! Yarı çıplak haldeki kadın başı ezilerek öldürüldü!

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Şermin Sarı oturduğu evin bahçesinde yarı çıplak halde kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından darp edilmeye başlandı. Sarı'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

KAFASINI DEFALARCA TAŞLA EZDİ

Yaşanan olayda ismi öğrenilemeyen kişi bahçede bulduğu bir taşla Sarı'nın kafasına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. Şermin Sarı kanlar içerisinde yere yığıldı. Bölgeye gelen polis kadının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

AİLESİ KAHROLDU

Olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri Sarı'nın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından Sarı'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYETİ ESKİ KOCASI İŞLEMİŞ

Acı haberi alan Sarı'nın annesi ve kardeşleri olay yerine geldi. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama kadını, uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Eski eş, olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf etti.