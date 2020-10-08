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Adana'da evine ateş açtığı kayınbiraderini öldürdü

Adana'da eşiyle kavga etmesinin ardından eşinin ağabeyinin evinin bulunduğu sokağa giderek eve ateş açan, bu nedenle boynundan vurduğu kayınbiraderinin ölümüne neden olan 36 yaşındaki Yusuf A. tutuklandı.

Adana'da evine ateş açtığı kayınbiraderini öldürdü

Merkez Yüreğir ilçesi, Serinevler Mahallesi 3903 Sokakta 29 Eylül günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, Yusuf A. (36) T.A. bir süre önce dini nikahlı olarak evlendi. Ancak çift anlaşamayıp kavga etti. Kavga çıkınca T.A. evi terk edip aynı sokakta bulunan ağabeylerinin evine gitti. Bu duruma ailenin diğer fertleri de karışınca kavga büyüdü. Bunun üzerine damat Yusuf A. kayınbiraderlerinin evine ateş etti. Yusuf A.'nın açtığı ateş ile Metehan Küpelioğlu boynundan vurularak yaralandı. Kardeşinin yaralandığını gören Oğuzhan K.'de ateş etti. Açılan ateş sonucu damat Yusuf A.'da yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Metehan K.'yı özel bir hastaneye Yusuf A.'yı ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Metehan K. özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metehan K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Metehan K. otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Yusuf A. ise hastanede tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Yusuf A. ile olaya karışan kardeşi Oğuzhan K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana'da evine ateş açtığı kayınbiraderini öldürdü

Berna Akkaya
Editör


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