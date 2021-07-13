Adana'da faili meçhul cinayet 13 yıl aradan sonra aydınladı: Pakize Atar'ı İbrahim Evren'in arkadaşları 'hatır için' öldürmüş!

Adana'da 13 yıl önce av tüfeğiyle vurularak öldürülen Pakize Atar'ın cinayet davasında, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçunu itiraf eden şüphelilerin anlattıkları kan dondurdu.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST BIRAKILMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul olayları çözmek için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, merkez Seyhan ilçesinde 39 yaşındaki Pakize Atar'ın 25 Mayıs 2008'de kaybolduktan 6 gün sonra Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda başından ve göğsünden av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olarak bulunmasının ardından yakalanan ve delil yetersizliğinden serbest bırakılan şüpheli İbrahim Evren'in verdiği ifadede tutarsızlık tespit etti.

Bunun üzerine faili meçhul cinayet dosyasını yeniden ele alan özel ekip, teknik ve fiziki takiple elde ettiği yeni bulguların ardından 52 yaşındaki Evren ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen arkadaşları 43 yaşındaki Hayri Deliçay ve 42 yaşındaki Mehmet Gül'ü gözaltına aldı.

Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde, cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

CİNAYET NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan ve eşi 54 yaşındaki Esvet Atar ile tarım işçilerine 'elçilik' yapan Pakize Atar, iddiaya göre, 31 Mayıs 2008'de para dağıtmak için evden çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Atar'ın ailesi savcılığa kayıp başvurusunda bulundu. Esvet Atar, karısının sık sık telefon konuşması yaptığı İbrahim Evren tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia etti.

Polis ve jandarma Evren'i ararken, Atar'ın cesedi Sarıçam ilçesine bağlı Hocallı Mahallesi'nde ormanlık alanda bulundu. Kafasından tüfekle vurularak öldürülen Atar'ın, evden ayrılırken yanında bulunan 9 bin lira para ile bazı kişisel eşyalarının olmadığı saptandı. Kadının gasp amaçlı öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri konuyu araştırmaya başladı.

"EŞİMİ RAHATSIZ EDİYORDU"

Öldürülen Atar'ın eşi Esvet Atar, eşini İbrahim Evren'in öldürmüş olabileceğini iddia ederek, "Eşim, çok yardım sever biriydi. Tüm tarım işçileri kendisini severdi. Paraya ihtiyacı olan tarım işçisi bir kadına para götürmeye gitmişti. Eşimi, Evren'in öldürmüş olabileceğinden şüpheleniyorum. Eşimi rahatsız ediyordu. Olay günü sık sık cep telefonuyla eşimi aramış. Yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Atar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen Evren ise yakalandı. Sorguya alınan Evren, Atar'la sadece telefon görüşmesi yaptığını, olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Evren, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'VİCDAN AZABI ÇEKİYORUZ' DEYİP İTİRAF ETTİLER

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanına giren cinayet dosyasını, 13 yılın ardından yeniden açtı. Dosyaları titizlikle inceleyen ekipler, cinayetle ilgili alınan ifadelerdeki çelişkileri saptadı. Şüpheli olarak takibe alınan İbrahim Evren'in o dönem arkadaşları Mehmet Gül ve Hayri Deliçay ile iletişimde olduğu, sık sık bir araya geldiği saptandı. Bu gelişme üzerine İbrahim Evren ile arkadaşları Mehmet Gül ve Hayri Deliçay gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerin üçü de sorgusunda 'vicdan azabı' çektiklerini ileri sürüp, cinayeti itiraf etti.

"KADINDAN KURTULMAMA GEREKTİĞİNİ SÖYLEREK ÖLDÜRMELERİNİ İSTEDİM"

Pakize Atar ile tanışıp sevgili olduğunu anlatan Evren, "Evli olmama rağmen Pakize ile sevgili olduk ve birlikte kaçmaya karar verdi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gittik. Biz kaçtıktan sonra Atar'ın eşi annemle babamın evine giderek kavga çıkarttı. Ben de olayı sakinleştirmek için geri Adana'ya döndüm. Olaylar daha da büyüyünce arkadaşım Mehmet Gül ve Hayri Deliçay'ı arayarak kadından kurtulmam gerektiğini söyleyerek öldürmelerini istedim" dedi. Evren, olayda kullanılan tüfeğe ise 2016 yılında av ruhsatı çıkarttığını, bir yıl sonra da çalındığını, bu durumu da polise dilekçeyle bildirdiğini söyledi.

"ÖNCE YÜZÜNE SONRA KAFASINA SIKTIM"

Katil zanlısı Hayri Deliçay da Pakize Atar'ı o dönem sevgilisi olan İbrahim Evren'in talimatıyla öldürdüğünü itiraf etti. Atar'ı, Mehmet Gül'ün aracıyla olay yerine götürdüklerini söyleyen Deliçay, "İbrahim, kadın ile yaşadığı yasak aşkı kocasının öğrendiğini, bana anlatıp, 'Bu kadın bize ayak bağı olacak, ortadan kaldıralım' dedi. Hocallı Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürdük. Arabadan indirdiğimde elimdeki tüfeği görüp korktu. Yüzüne doğru ateş ettim. Yerde can çekiştiğini görünce de kafasına sıktım. Herhangi bir menfaat gözetmeden hatır için öldürdüm. Pişmanım" dedi. 3 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.