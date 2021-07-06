AŞK 101 yeni sezon ne zaman çıkacak 2021? AŞK 101 yeni sezon gelecek mi 2021?Kahraman Babam 5. bölüm full, tek parça izle | Kahraman Babam son bölüm izleAşkın Tarifi 5. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izleKalp Yarası 2. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası son bölüm izleKaradeniz'in güçlü seslerinden Ayhan Alptekin hayatını kaybetti!İkinci el araba fiyatları yine uçtu! Bakan çok alan yok! Müşteri de isyanda, galerici de!MEB nakil işlemleri ne zaman açılacak 2021? Lise nakil işlemleri 2021 nasıl yapılır?Beşiktaş Elayis Tavşan ile anlaşma sağladı!Ayhan Alptekin kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?6 Temmuz 2021 evde bakım maaşı yatan iller, evde bakım parası zammı, evde bakım parası almak için aranan şartlar
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Adana'da hain plan: Bombalı eylem için talimat bekliyordu! Kıskıvrak yakalandı!

Adana'da hain plan: Bombalı eylem için talimat bekliyordu! Kıskıvrak yakalandı!

Son dakika haberi... Adana'nın Çukurova ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği bir opersayonla bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı.

Adana'da hain plan: Bombalı eylem için talimat bekliyordu! Kıskıvrak yakalandı!

Son dakika haberi... Adana'nın Çukurova ilçesinde, bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana Polisi önemli bir operasyona imza attı. Bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ’lı terörist Çukurova İlçesindeki Kabasakal Mezarlığı çevresinde yakalandı.

BOMBALI EYLEM İÇİN TALİMAT BEKLİYORDU

Zanlının evinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.

Adana'da hain plan: Bombalı eylem için talimat bekliyordu! Kıskıvrak yakalandı!

Cep telefonunda ise örgütün üst düzey mensuplarıyla yazışmalarının olduğu, bombalı eylem için talimat beklediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT