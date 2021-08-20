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  3. Adana'da ilginç olay! Çalmak istediği arabayı önce tamir edip sonra çaldı!

Adana'da ilginç olay! Çalmak istediği arabayı önce tamir edip sonra çaldı!

Adana'da Coşgun A. isimli bir kişi çalmak istediği otomobilin çalışmadığını fark edince ilk önce tamir etti sonradan çaldı. Olay araç sahibinin şikayeti ile ortaya çıkarken yakalanan Coşgun A., araç sahibinin zararını karşılamasının ardından serbest bırakıldı.

Adana'da ilginç olay! Çalmak istediği arabayı önce tamir edip sonra çaldı!

Adana'da tamircilik işiyle uğraşan Coşgun A. isimli bir kişi, A.D. isimli bir kişinin sanayi içerisine bıraktığı bir otomobili çalmak istedi. O sırada aracın çalışmadığını gören zanlı, kaputu açıp tamir ettikten sonra çaldı. Zanlı, güvenlik kameralarında bulunup yakalanırken A.D.'nin zararı karşıladığı için adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen olayda A.D., sanayi içerisine bıraktığı otomobili çalınması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine gelerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine oto hırsızlık dedektifleri harekete geçti. Yapılan incelemede otomobilin çalındığı yeri gösteren güvenlik kamerası bulundu.

Adana'da ilginç olay! Çalmak istediği arabayı önce tamir edip sonra çaldı!

ARACI 5 DAKİKA TAMİR ETTİ

Görüntülerde bisikletli bir kişinin kapının açtığı otomobili 20 dakika boyunca otomobili çalıştıramadığı, bunun üzerine kaputu açıp aracı 5 dakikada tamir edip çalıştırmayı başardığı görüldü.

Adana'da ilginç olay! Çalmak istediği arabayı önce tamir edip sonra çaldı!

BİSİKLETİNİ DE YANINA ALDI

Ayrıca yapılan incelemede şahsın olay yerine geldiği bisikleti önce aracın içine sokmaya çalıştığı sığmayınca da otomobilin üzerine koyup bağladıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit edildi.

Görüntülerden zanlının oto tamircisi Coşgun A. (32) olduğunu belirleyen polis, zanlının Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine baskın yaparak yakaladı.

Adana'da ilginç olay! Çalmak istediği arabayı önce tamir edip sonra çaldı!

“SİZ GELMESEYDİNİZ BEN TESLİM EDECEKTİM”

Zanlı, yakalanınca polise otomobilin yerini gösterip, “Zaten siz gelmeseydiniz ben de otomobili bugün sahibine teslim edecektim” dedi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken otomobil sahibine teslim edildi. Zanlı, zararı karşıladığı için adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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