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  3. Adana'da intihar etmek isteyen kadını bekçiler kurtardı! İntihar etmesin diye korkuluklara kelepçelediler

Adana'da intihar etmek isteyen kadını bekçiler kurtardı! İntihar etmesin diye korkuluklara kelepçelediler

Adana'nın Yüreğir ilçesinde intihar girişiminde bulunan kadını bekçiler son anda kurtardı. Y.S. isimli kadının intihar etmesinin önlenmesi için demir korkuluklara kelepçelendiği görüldü.

Adana'da intihar etmek isteyen kadını bekçiler kurtardı! İntihar etmesin diye korkuluklara kelepçelediler

Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Nilüfer Caddesi'nde devriye görevini icra eden bekçiler, isminin Y.S. olduğu öğrenilen kadını Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı korkuluklarına çıktığını fark etti. İntihar etme girişiminde bulunan kadını bekçiler suya atlamadan yakaladı.

Kadının intihar etmesinin öne geçilmesi için bekçiler, korkulukların arkasına geçerek demir korkuluklara kelepçeledi.

Adana'da intihar etmek isteyen kadını bekçiler kurtardı! İntihar etmesin diye korkuluklara kelepçelediler

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Y.S.'nin alkollü olduğu öğrenilirken olay yerine gelen Cankur ekipleri, kadının kelepçeli ellerinden tutarak tekrar suya atlamasının önüne geçti.

Adana'da intihar etmek isteyen kadını bekçiler kurtardı! İntihar etmesin diye korkuluklara kelepçelediler

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ 

Demirlerin kesilmesinin ardından Y.S. bulunduğu yerden çıkarılırken basın mensuplarının kendisini görüntülemesine de tepki gösterdi. 

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Y.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin akabinde sağlık ekipleri tarafından Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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