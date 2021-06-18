Adana'da kadın cinayeti! Erdal Çavuş, iki çocuk annesi eşi İlknur Çavuş'u silahla vurarak öldürdü! Yakalandığı yer şaşkınlık yarattı

Alınan bilgilere göre olay Ceyhan ilçesindeki Çatalca Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Çavuş (41), eşi İlknur Çavuş (30), biri 7 yaşında, diğeri de 7 aylık olan iki kız çocuğuyla birlikte annesinin evine ziyarete geldiler.

TARTIŞMANIN ARDINDAN GÖĞSÜNDEN VURDU

İddialara göre dün saat 17.00 sıralarında İlknur Çavuş'un yakınına ait iş yerinde çiftin arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Erdal Çavuş, eşini silahla göğsünden vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Çavuş, ambulansla Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşam mücadelesini kaybetti.

SAKLANDIĞI ÇALILIKLARIN ARASINDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan katil kocayı bulmak için Çatalca Jandarması ve Çatalca Emniyeti'ne bağlı polislerin ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Erdal Çavuş, saklandığı çalılıklar arasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden İlknur Çavuş'un cenazesi ise ailesine teslim edilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.