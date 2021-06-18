Adana'da kadın cinayeti! Erdal Çavuş, iki çocuk annesi eşi İlknur Çavuş'u silahla vurarak öldürdü! Yakalandığı yer şaşkınlık yarattıSon dakika | Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattıGelinim Mutfakta 18 Haziran Cuma puan durumu |18 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm full, tek parça izle | Sevda canını ortaya koyuyor!Akrep 26. bölüm final full, tek parça izle | Akrep dizisinin heyecan dolu finalini kaçırmayın!Takipçisine ağır hakarette bulunmuştu! Hapsi istenen Berkay'dan flaş açıklama geldi!SON DAKİKA! HDP İzmir il binasına silahlı saldırı olayında sıcak gelişme: Fail Onur Gencer Tutuklandı!Pfizer'dan Covid-19 hastaları için sevindiren haber: Ölüm oranlarını azalttıSON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon mesajı!Yarın hangi sınav var 2021? Yarın ÖSYM sınavı var mı?
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  3. Adana'da kadın cinayeti! Erdal Çavuş, iki çocuk annesi eşi İlknur Çavuş'u silahla vurarak öldürdü! Yakalandığı yer şaşkınlık yarattı

Adana'da kadın cinayeti! Erdal Çavuş, iki çocuk annesi eşi İlknur Çavuş'u silahla vurarak öldürdü! Yakalandığı yer şaşkınlık yarattı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tartıştığı eşi İlknur Çavuş'u göğsünden vurarak ölümüne neden olan koca Erdal Çavuş, olay yerinden kaçmasının ardından Jandarma ve polislerin çalışması sonucu saklandığı çalılıklarda yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da kadın cinayeti! Erdal Çavuş, iki çocuk annesi eşi İlknur Çavuş'u silahla vurarak öldürdü! Yakalandığı yer şaşkınlık yarattı

Alınan bilgilere göre olay Ceyhan ilçesindeki  Çatalca Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Çavuş (41), eşi İlknur Çavuş (30), biri 7 yaşında, diğeri de 7 aylık olan iki kız çocuğuyla birlikte annesinin evine ziyarete geldiler.

TARTIŞMANIN ARDINDAN GÖĞSÜNDEN VURDU

İddialara göre dün saat 17.00 sıralarında İlknur Çavuş'un yakınına ait iş yerinde çiftin arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Erdal Çavuş, eşini silahla göğsünden vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

Adana'da kadın cinayeti! Erdal Çavuş, iki çocuk annesi eşi İlknur Çavuş'u silahla vurarak öldürdü

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Çavuş, ambulansla Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşam mücadelesini kaybetti.

SAKLANDIĞI ÇALILIKLARIN ARASINDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan katil kocayı bulmak için Çatalca Jandarması ve Çatalca Emniyeti'ne bağlı polislerin ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu  Erdal Çavuş, saklandığı çalılıklar arasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden İlknur Çavuş'un cenazesi ise ailesine teslim edilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Adana'da kadın cinayeti! Erdal Çavuş, iki çocuk annesi eşi İlknur Çavuş'u silahla vurarak öldürdü

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