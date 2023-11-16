Adana'da kargo görevlisinden 850 bin liralık büyük vurgun!

Adana'da teknoloji mağazasına teslim edeceği 850 bin TL değerindeki 33 cep telefonundan 28'ni satıp kendisine otomobil aldığı öne sürülen kargo çalışanı tutuklandı.

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Adana'da kargo görevlisinden 850 bin liralık büyük vurgun!

Alınan bilgiye göre, özel bir kargo şirketinde çalışan Azim G. (21), 1 Kasım günü teknoloji mağazasına teslim edeceği 3 koli içerisindeki piyasa değeri 850 bin TL olan 33 cep telefonunu çaldı.

Mağaza ürünün gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, mağazaya gelerek güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Polis, 700 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından kargo çalışanı Azim G.'nin teknoloji mağazasından telefonları teslim etmeden çıktığını belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda Azim G, Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde evinde yakalandı. Operasyonda şüphelinin evinde çaldığı 5 cep telefonu da ele geçirildi.

28 telefonu satıp otomobil almış

Yakalanan şüphelinin 28 cep telefonunu satıp, piyasa değeri 400 bin TL olan bir otomobil aldığı, aracı da sevgilisi İ.D.'nin (19) üzerine yaptırdığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin cep telefonlarının parasıyla aldığı otomobile ise el konuldu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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