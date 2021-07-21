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Adana'da korkunç kaza! Karşı şeride geçen kamyon, otomobile çarptı|1 ölü!

Adana'nın Pozantı ilçesinde korkunç bir kazan meydana geldi. Kontrolünü kaybeden kamyonun karşı şeride geçip otomobile çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adana'da korkunç kaza! Karşı şeride geçen kamyon, otomobile çarptı|1 ölü!

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaş memleketine giderek sevdikleri ile bir araya gelmek için yollara düştü. yetkililerin araç sürerken dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılar maalesef  u sene de yeterli olmadı. yurdun birçok bölgesinden kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Adana'da kamyonun karşı şeride geçip otomobile çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adana'da korkunç kaza! Karşı şeride geçen kamyon, otomobile çarptı|1 ölü!

KAMYON ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI

Meydana gelen kazada Süleyman Yılmaz yönetimindeki 01 AVH 28 plakalı kamyon, Pozantı-Çamardı kara yolunda kontrolünü kaybedip karşı şeride geçerek 01 KE 469 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan kamyondaki iki kişi ve otomobil sürücüsü, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da korkunç kaza! Karşı şeride geçen kamyon, otomobile çarptı|1 ölü!

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