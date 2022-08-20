Adana'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün fabrikayı kaplarken işçiler itfaiye ekipleriyle birlikte yangını söndürmek için seferber oldu.

YAYINLAMA
Google News
Adana'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu

Korkutan yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Atık plastiklerin bulunduğu depodan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Adana'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu

KİMSENİN YARALANMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, kısa sürede depoyu saran alevlere müdahale etti. Bu sırada işçilerde itfaiye ekiplerine yardım etti.

Adana'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu

Yangın nedeniyle fabrikada büyük maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Adana'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu

0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Masterchef Türkiye'de Mehmet Şef'i çıldırtan olay! Taktik verildiğini gördü, yarışmacıyı kovdu! "Alalım seni dışarı. Arkadan da izliyorum, bu beş oldu"
Masterchef Türkiye'de Mehmet Şef'i çıldırtan olay! Taktik verildiğini gördü, yarışmacıyı kovdu! "Alalım seni dışarı. Arkadan da izliyorum, bu beş oldu"
Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...
Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...
Mardin Derik'te TIR vatandaşların arasına daldı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: "10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor"
Mardin Derik'te TIR vatandaşların arasına daldı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: "10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor"
Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Masterchef Türkiye'de Mehmet Şef'i çıldırtan olay! Taktik verildiğini gördü, yarışmacıyı kovdu! "Alalım seni dışarı. Arkadan da izliyorum, bu beş oldu"
Masterchef Türkiye'de Mehmet Şef'i çıldırtan olay! Taktik verildiğini gördü, yarışmacıyı kovdu! "Alalım seni dışarı. Arkadan da izliyorum, bu beş oldu"
Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...
Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...
Mardin Derik'te TIR vatandaşların arasına daldı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: "10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor"
Mardin Derik'te TIR vatandaşların arasına daldı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: "10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor"
Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Son dakika | Mardin Derik'te freni patlayan TIR, kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika | Mardin Derik'te freni patlayan TIR, kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika | Akciğerinde kitle tespit edilmişti! Usta oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti
Son dakika | Akciğerinde kitle tespit edilmişti! Usta oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da konuştu: "Biz Türkiye'nin geleceğiyiz, milletin umuduyuz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da konuştu: "Biz Türkiye'nin geleceğiyiz, milletin umuduyuz"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 2023 seçimlerine değindi, altılı masanın adayını açıkladı: "Zillet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 2023 seçimlerine değindi, altılı masanın adayını açıkladı: "Zillet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur"