Beşiktaş'ın golcü yıldızı Aboubakar'a Premier Lig'den talip!AB'den yapıcı çağrı: Türkiye ile diyalog istediğimizi gösterdik!Adana'da molotofkokteyli saldırı yapan PKK/KCK sanıkları hakim karşısındaAdnan Oktar'ın suçu ne, neden hapiste? Adnan Oktar ne kadar ceza aldı?Alanyaspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Gazeteci Hrant Dink davasında yargılanan 76 sanığın savunması başladıİclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal kimdir? Kaç yaşında? İclal Aydın sevgilisi kim?Bakan Hulusi Akar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sözde Cumhurbaşkanı' sözlerine tepki!Tuzlaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Ümitcan Uygun neden tutuklandı? Suçu nedir? Ümitcan tutuklandı mı gerçekten?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Adana'da molotofkokteyli saldırı yapan PKK/KCK sanıkları hakim karşısında

Adana'da molotofkokteyli saldırı yapan PKK/KCK sanıkları hakim karşısında

Adana'da bir markete molotofkokteyli attıkları iddiasıyla aynı zamanda "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "mala zarar vermek" suçlarından dava açılan 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana'da molotofkokteyli saldırı yapan PKK/KCK sanıkları hakim karşısında

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar H.A. ve İ.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar F.S, F.K, G.M, S.A ve S.M.B. ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık H.A. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve evinin çatısında ele geçirilen patlayıcı malzemelerle ilgisinin bulunmadığını ileri sürerek, "Adana'da marketin yakılması olayıyla bir bağlantım yok. Ben yasa dışı hiçbir eyleme katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da markete molotofkokteyli atılmasıyla ilgilerinin bulunmadığını iddia ederek beraatlerini istedi. Tüm delillerin toplanmış olmasını göz önüne alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar H.A. ve İ.Ö'nün adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Adana'da geçen yıl 27 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki markete molotofkokteylli saldırı düzenlenmişti, gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklanmıştı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT