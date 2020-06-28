Adana'da nişasta fabrikasında yangın çıktı! Müdahaleler devam ediyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki nişasta fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, fabrikanın büyük bölümünü saran alevlere karadan ve helikopterle müdahale ediyor.Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, fabrikanın büyük bölümünü saran alevlere karadan ve helikopterle müdahale ediyor.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.