Adana'da polis aracının yaptığı kazada 2 kişi yaralanırken kazaya sebep olan sürücü yakalandı!

Adana'da trafik polisleri uygulama noktasında durmayıp kaçan otomobili kovaladığı sırada kontrolü kaybedip kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada iki polis memuru yaralandı. Kaçan otomobil sürücüsü ise olaydan kısa süre sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, 01 AFF 996 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Bunun üzerine trafik polisleri kaçan otomobili kovalamaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre kovaladıktan sonra trafik polisleri kullandıkları otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ekip otosu yol kenarındaki ağaca çarptı. Bu sırada 01 AFF 996 plakalı otomobil sürücüsü kaçarak izini kaybettirdi.

Kazayı gören çarşı ve mahalle bekçileri durumu haber merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı polislere ilk müdahalesi Motosikletli Yunus Timleri Amirliğine bağlı ekipler yaptı. Ardından sağlık ekiplerince yaralı polis memurları Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZAYA SEBEP OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)'den şüpheli otomobil kaçış güzergahını belirleyen haber merkezi, bölgedeki polislere aracın kaçtığı yeri söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri kazaya sebep olan otomobili Çukurova İlçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakaladı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI