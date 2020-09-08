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  3. Adana'da pompalı tüfekli kavga: 2 kişi yaralandı

Adana'da pompalı tüfekli kavga: 2 kişi yaralandı

Adana'da aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti. Tabancalı, pompalı tüfekli kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Adana'da pompalı tüfekli kavga: 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi Çatalan yolundaki bir restoranda karşılaşan husumetli kişiler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada tabanca ve pompalı tüfekle ateş açılması sonucu İ.A. ve C.A. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Adana'da pompalı tüfekli kavga: 2 kişi yaralandı

Yaralılardan C.A. özel bir otomobille Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Aynı hastaneye yakınları tarafından hafif ticari araçla getirilen diğer yaralı İ.A. ise husumetlilerinin burada olduğunun anlaşılması üzerine Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 11 boş kovan ve mermi çekirdeği, yaralıları hastanelere getiren araçlarda da 3 tabanca buldu.

Ekipler, olaya karıştığı değerlendirilen bir şüpheliyi yakaladı.

Olayın devamının olabileceği ihbarını alan polis, her iki hastanede önlem aldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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