Adana'da portakal bahçelerinin önemi konuşuldu

Seyhan Belediye Meclis Üyesi CHP'li Mustafa Fidan Vursavuş, Adana'da adına karnaval düzenlenen portakal bahçeleri sayılarının artırılmasını ve belediyelerin turunç ağacı dikimine daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi.

Seyhan Belediye Meclisinde konuşan Mustafa Fidan Vursavuş, "Geçen hafta Adana'da mis gibi bir karnaval pandemi şartlarında olabildiği kadar oldu. Caddelerimiz ve sokaklarımız bugünlerde mis gibi portakal, turunç çiçeği kokuyor. İnanın Adana'ya gelen kısıtlı dostlarımız bile, "Sizin burada birbirinizle kavga etmesi çok enteresan. Bu koku varken, özellikle bu mevsimde eğer sinirlenirseniz bir turunç ağacının altına geçin, maskenizi kısa sürelide olsa çıkartın ve o güzel kokuyu içerinize çekin ve muhakkak birbirinize sarılasınız gelir" diyorlar ki bu bizim ne kadar şanslı bir şehirde yaşadığımızın da bir göstergesidir. Bu vesileyle tabi bizlerin yapması gerekenler de var. Onlardan bir tanesi bütün ağaçlarımıza, tüm canlılara, hayvanlara olduğu gibi turunç ağaçlarımıza da adına karnaval düzenlediğimiz bu şehirde sahip çıkmak ve onların sayısını olabildiğince çoğaltmaktır" dedi.

"SAYILARINI ARTTIRMALIYIZ"

Defalarca meclis kürsüsünden dile getirdiği ve Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Akif Kemal Akay'ın da hassasiyet gösterdiği bu konudan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Vursavuş, "Ama yeter mi? Yetmez. Adana, bu sıkıntılı sürece rağmen dünyanın turizm destinasyonu haline gelmiştir. Buradan diğer belediye başkanlarımıza da seslenmek istiyorum. Seyhan'ımızı, Sarıçam'ı, Yüreğir'i, Çukurova'yı ve Adanamızın her köşesini, mümkün mertebe bütün yeşillendirirken turunç ağaçlarına ağırlık vermeliyiz" dedi.

Seyhan Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, "Turunçlarımızın, portakal bahçelerimizin sayılarını artırarak kentimize çok büyük fayda sağlayacağımızı düşünüyorum. Turunç ve portakal ağaçlarına özen gösterirsek ve sayılarını artırırsak umuyorum ki bundan sonraki dönemde Adana'mız bu karnavalda çok daha neşeyle, heyecanla, birbirini kucaklayacak, kardeşlik duygularını bir katalizör gibi birleştirecektir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı