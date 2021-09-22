Adana’da sahte çeklerle büyük vurgun! 38 milyon 845 TL’lik dolandırıcılık

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 22 kişi hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararında bulundu.

ŞAFAK OPERASYONU

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri operasyonu şafak vaktinde düzenledi.

BANKA ESKİ ŞUBE MÜDÜRÜ DE SUÇLULAR ARASINDA

Baskınlar eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken aralarında bir de banka eski şube müdürü bulunuyor.

37 MİLYON 845 BİN TL DOLANDIRICILIK

Zanlıların piyasaya sahte çek sürmek, şahıslar ve paravan şirketler üzerinden banka çalışanları ile birlikte hareket ederek çek karneleri almak, çekleri sahte cirolarla piyasa sürerek bir bankayı ve piyasayı 37 milyon 845 bin TL zarara uğratmak gibi suçlar işlediği belirlendi.