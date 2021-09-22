Adana’da sahte çeklerle büyük vurgun! 38 milyon 845 TL’lik dolandırıcılık
Adana’da dolandırıcılar banka çalışanları ile birlikte çalışarak piyasa sahte çek sürdüler ve paravan şirket üzerinden 37 milyon 845 bin TL vurgun yaptılar. Vurgunu gerçekleştirdiği belirlenen 22 kişi eş zamanlı şafak vakti operasyonlarında yakalandı. Yakalananlar arasında bir bankanın eski şube müdürü de bulunuyor.
Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 22 kişi hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararında bulundu.
ŞAFAK OPERASYONU
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri operasyonu şafak vaktinde düzenledi.
BANKA ESKİ ŞUBE MÜDÜRÜ DE SUÇLULAR ARASINDA
Baskınlar eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken aralarında bir de banka eski şube müdürü bulunuyor.
37 MİLYON 845 BİN TL DOLANDIRICILIK
Zanlıların piyasaya sahte çek sürmek, şahıslar ve paravan şirketler üzerinden banka çalışanları ile birlikte hareket ederek çek karneleri almak, çekleri sahte cirolarla piyasa sürerek bir bankayı ve piyasayı 37 milyon 845 bin TL zarara uğratmak gibi suçlar işlediği belirlendi.