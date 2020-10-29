MediaMarkt, Türkiye'deki mağaza ağını genişletmeye devam ediyorReyting sonuçları 28 Ekim Çarşamba - Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajıAtatürk'ün Cumhuriyeti ilan ettiği konuşması29 Ekim dolar ve euro ne kadar? Anlık dolar kaç TL?Adana'da şaşırtan görüntü! 14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktıMelisa İmrak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Boyu kaç?14 yaşındaki kız çocuğu tek başına doğum yapıp bebeğini dondurucuya koydu"Flaşbellek" filmi vizyona girdi! Peki "Flaşbellek" filmi konusu nedir?Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Adana'da şaşırtan görüntü! 14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı

Adana'da şaşırtan görüntü! 14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı

Adana'da Koronavirüs salgını nedeniyle uygulama denetimi yapan trafik polis ekipleri, 14 kişilik minibüsten 37 kişinin çıkmasıyla şok oldu.

Adana'da şaşırtan görüntü! 14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Karataş Bulvarında uygulama başlattı. Polis bir süre sonra 72 AAK 274 plakalı minibüsü durdurdu. Abdullah Ertem yönetimindeki minibüste 14 yolcu olması gerekirken çok sayıda yolcu olduğu görüldü.

Yolcular tek tek minibüsten indirilerek sayıldı. Minibüste 37 yolcunun bulunduğu belirlendi. Ayrıca sürücünün SRC belgesinin de olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücüye de 6 bin 806 lira para cezası verildi.

Yolcular temin edilen başka bir araçla evlerine gönderildi. Pandemi döneminde 14 kişilik minibüse 37 kişinin bindirilmesi ise polisi bile şaşkına çevirdi.

Adana'da şaşırtan görüntü! 14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı

Adana'da şaşırtan görüntü! 14 kişilik minibüsten 37 kişi çıktı



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT